Туркменистан под гнетом диктатуры и нищеты

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2 июня 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Туркменистан – недалёкая от России восточная страна, являющаяся частью Средней Азии. Страна с древней и интересной историей, насчитывающей целые тысячелетия. На сегодня Туркменистан официально является республикой.

По данным СМИ и энциклопедий, там действует демократическая президентская форма правления, провозглашены свобода и равенство. От советской эпохи почти ничего не осталось. Все живут счастливо и благодарят своё правительство за заботу. Настоящий рай на Земле, в который захочется поехать каждому… кто конечно имеет жёлтую справку из психдиспансера. Ведь то, что вы видите в официальных сведениях – это не что иное, как банальное показуха. Туркменистан – это никакая не свободная, не демократическая и не президентская республика. Да и республика ли это вообще?

Страну уже множество лет возглавляет деспотичный и полновластный монарх, который президентом считается лишь только в энциклопедии. Зовут его Гурбангулы Бердымухамедов. Он отличный спортсмен, музыкант и диджей. Он же является автором множества книг, среди которых и грандиозная энциклопедия азиатских лошадей. Гурбангулы известен своим позитивным настроением и вечной жизнерадостностью. На публике он всегда весёлый, смеющийся и даже забавный. Но тем не менее, он был и остаётся далеко не президентом, а настоящим шахом в Сасанидском стиле. Братом ему вполне может быть Эмомали Рахмон из недалёкого Таджикистана, установившего почти схожий монархический режим. Чего стоия только бесчисленные дворцы Гурбангулы и его собственная золотая статуя со стоимостью в миллионы евро. Подобные элементы очень свойственны монархическому режиму правления, причём в самых худших своих проявлениях.

По неофициальным данным, народ Туркмении живёт настолько плохо, что едва ли не каждый хочет бежать из этого шахства подальше. Безработных почти половина страны. Страшно даже подумать, как живут в деревнях и посёлках. СМИ и бизнес целиком контролируется сторонниками Гурбангулы, и конечно же им самим. Бердымухамедов уже даже не стесняется своего самодержавия. Порою выступает перед людьми, как древние цари Хорезма. Генералы и крупные политики кланяются ему и даже стараются не смотреть в лицо. Естественно, ведь шахам в лицо смотреть не принято, за это можно получить и по голове топором. В Туркмении нет никакой оппозиции, а сама критика власти попросту невозможна. Всякие бизнес-сферы здесь конечно же контролируются властями. Ни о какой европейской экономической системе не может идти и речи. Именно поэтому из этой страны многие и уезжают, причём не всегда легально. Ведь уехать оттуда нужно ещё постараться. Ходили слухи, что Бердымухамедов всячески запрещал многим гражданам любой выезд под страхом смерти.

Судя по хроникам и данным СМИ, все местные жители, включая высшие эшелоны власти, всегда благодарят Бердымухамедова за заботу о Туркмении. Для них он – настоящий герой, спаситель и защитник. А если вдруг кто и задумает хоть как-то покритиковать Гурбангулы, то расплата будет незамедлительной. Ведь в той же Империи Сасанидов за противодействие шаху (даже словесное) просто отрубали голову. Кто же сказал, что при Гурбангулы так не делают? Страна находится в закрытом состоянии, и местный правитель может вполне вернуть все старые устои.

Не забывайте, что Туркмения побивает антирекорд в плане отсутствия всякой свободы. В рейтинге диктаторских стран она занимает третье место. Совсем рядом с ней стоит Северная Корея, где даже за косой взгляд на властителя убивают на месте. К сожалению, подобные тиранические державы всё ещё сохраняют существование на нашей планете. И едва ли в ближайшее время в них что-либо изменится.