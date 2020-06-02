В Японии идеи Дональда Трампа вызвали раздражение

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2 июня 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Японцы не оценили затею Дональда Трампа перенести предстоящий в Штатах саммит «семерки» с июня на осень и пригласить на него Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. Саму «семерку» президент США назвал устаревшей структурой и сказал, что ее надо расширить «до G10 или G11».

Официальный представитель правительства Японии подчеркнул, что Токио считает очень важной площадку G7 для выработки солидарных решений по общим вопросам. На просьбу оценить намерение Трампа вернуть Россию в этот клуб он ответил, что японское правительство «не признает аннексию Крыма», поддерживает территориальную целостность Украины, и эта позиция, по его словам, неизменна. Японцы считают случившееся с полуостровом опасным для себя прецедентом силового изменения статус-кво. На что, как опасаются в Токио, может пойти Пекин, претендующий на контролируемые Японией острова в Восточно-Китайском море.

Токио против восстановления «восьмерки» с подключением Москвы. Это снижает шансы Японии на переговорах с Россией использовать ее ущемление на международной арене.

Федерация японского бизнеса осудила идею Трампа о переносе саммита. Деловые круги отметили, что ждут решений в связи с небывало тяжелой ситуацией в мировой экономике и пандемией, а президент США использует ситуацию в низменных предвыборных целях.