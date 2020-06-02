Фантастические образы поп-культуры все чаще появляются в нашей повседневности. То, что раньше можно было встретить на страницах утопических романов, в компьютерных играх или, наконец, в кино-блокбастерах о будущем человечества, сегодня фактически можно потрогать или даже купить в магазине. Раньше было достаточно тяжело представить, что, например, кому-то понадобится расческа с подключением к интернет-сети, сегодня «умные» расчески анализируют состояние волос владельца и передают информацию на его смартфон.

солдат-киборг

Поскольку технологический прогресс позволяет претворять научные фантазии в жизнь, многие государственные структуры заинтересованы в модернизации, в том числе и военная промышленность. Так, например, Министерство обороны США, кажется, решило позаимствовать несколько идей из военно-фантастических фильмов для повышения боеспособности своих солдат. Появилась инициатива, согласно которой к 2050 году военные разработчики будут постепенно модернизировать на добровольной основе американских бойцов, превращая их в самых настоящих киборгов.

Военные киборги

Как бы странно это не звучало, но такая инициатива появилась не только из-за того, что военные структуры Штатов пекутся об эффективности своей армии. Она нацелена в том числе и на обеспечение безопасности солдата во время боевых операций. В докладе, который был подготовлен Командованием по развитию боевых способностей армии США, были озвучены некоторые технологические разработки, которые могут синтезироваться с организмом живого человека и повышать его навыки в бою. В основном, они помогут развить чувства восприятия окружающей среды и укрепить организм солдата.

Ведомство выделило четыре основных направления, в котором американским разработчикам необходимо двигаться при создании новых потенциально важных в этой области технологий. Во-первых, нужно улучшить и модернизировать слух бойцов. Для этого необходимо создать встраиваемое в слуховой аппарат человека приспособление, которое в том числе сможет увеличить функционал этого органа. Например, с помощью такой разработки можно будет передавать звуки на большие расстояния, а незнакомая речь будет переводиться на родной язык в онлайн режиме. Несомненно приоритетными «пользователями» этого изобретения называют контуженных солдат, частично потерявших слух.

солдаты США

Во-вторых, зрение тоже необходимо подвергнуть модернизации. Солдат должен не просто хорошо видеть, а буквально смотреть сквозь стены для того, чтобы потенциальный враг не смог скрыться. Такую функцию предположительно добавят во встраиваемое устройство: физические объекты будут просматриваться насквозь. Более того, планируется расширить угол обзора, чтобы боец мог просматривать большую площадь пространства.

В-третьих, физическую подготовку бойцов также собираются дополнять технологиями. Мышцы и опорный аппарат солдат будет укрепляться с помощью подкожных сенсоров. Предположительно, устройство также поможет солдатам восстанавливаться после длительных физических нагрузок, а мышечный контроль будет программируемым и настраиваемым.

Наконец, пожалуй самой интересной разработкой может стать прямое соединение человеческого мозга с интерактивной техникой. То есть, ученые собираются создать особое приспособление для двусторонней передачи данных: сигналы из мозга будут «руководить» техникой, а обратные сигналы будут информировать мозг о её состоянии. Фактически солдат сможет управлять любым устройством при помощи мысли, как частью своего тела. Как это будет реализовано, пока не ясно, но подобный интерфейс к 2050 году может быть уже разработан. Все это приведёт к появлению новых типов военной техники, превращающей человека в орудие убийства. Если человек сможет контролировать технику непосредственно своим мозгом, ему не будут нужны, например, другие средства управления транспортом. Транспорт станет фактически продолжением его организма, появятся модернизированные «экзоскелеты», другие приспособления, которые можно применить в бою.

военный экзоскелет

Однако, как бы утопично все это не звучало, вместе с военными преимуществами, которые подарят новые технологии, появится ряд существенных проблем. Цифровые разработки, внедрённые в организм человека, фактически могут быть использованы против владельца. Сегодня любую технику с доступом к сети можно взломать и использовать в корыстных целях. Может появиться угроза контроля организма солдата со стороны. Более того, вся эта техника может собирать сведения о биологическом состоянии организма, а при утечке этих данных потенциальный враг будет знать слабые места солдата.

Не стоит забывать и о том, что все эти разработки в прямом смысле встраиваются в тело человека, синтезируются с его органами. Это открывает ещё ряд вопросов. Во-первых, насколько трудно будет их отсоединить от организма? Если это проблематично, то инициатива может подвергнуть добровольцев серьезному дискомфорту в жизни. Во-вторых, если снять гаджеты самостоятельно будет нельзя, как часто будет осуществляться их диагностика и замена на более новые аналоги? Раз они становятся частью бойца, без хирургического вмешательства возможно будет не обойтись, а это подвергает здоровье пользователя серьезной опасности. В-третьих, в чьей собственности будут находиться эти гаджеты: государства или солдата? В том случае, если они будут считаться государственной собственностью, правительственные структуры будут фактически иметь права и на организм бойца-киборга. В обратном случае, человек сможет распоряжаться дорогостоящими разработками так, как ему вздумается, а это уже опасно для государства.

Для того, чтобы избежать всех этих препятствий на пути к утопическому будущему военной отрасли, к 2050 году постараться должны не только военные разработчики США. Например, чтобы защитить солдата от удаленного взлома, нужно разработать новую систему информационной безопасности. Более того, в правовом поле необходимо будет утвердить соответствующее законодательство, которое сможет регулировать взаимоотношения солдата-киборга с государством. Это поможет решить вопросы собственности и здравоохранения.