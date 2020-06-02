Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский спешит вступить в НАТО окольными путями

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский спешит вступить в НАТО окольными путями

Команда украинского президента Владимира Зеленского поменяло тактику интеграционного процесса Украины в НАТО. Киев намерен решить задачи, которые гарантируют полноценную готовность вхождения в Североатлантический альянс. Особый акцент Зеленский намерен сделать на политических и экономических факторах. Эти задачи прописаны в Годовой национальной программе.

Украинский дипломат Константин Елисеев уверен, что Зеленский потерял солидность и последовательность в своих действиях. Вместо них политики занимаются авантюризмом, дилетантством. Процесс вхождения «Незалежной» в НАТО поставлен под сомнение. Елисеев добавил, что в будущем Зеленский может начать диалог с Россией, что окончательно разрушит планы членства в Североатлантическом альянсе.

В прошлом году Государственное бюро расследований Украины завело 10 уголовных дел, в которых экс-президент страны Пётр Порошенко выступает свидетелем. Если Зеленский начнёт демонтаж построенной при предыдущем руководстве законодательной и правовой базы, то лидеры стран – членов НАТО будут расценивать действия украинского лидера провокационными.

Менять интеграционный процесс, который был начат предыдущим руководством страны, является плохим знаком. Действия Зеленского могут разрушить построенный фундамент сотрудничества.  

ПВ

Общество

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Sohu поведало о бегстве эсминца США от Крымского моста из-за российских кораблей

Российские военные корабли отогнали американский эсминец «Портер» от Крымского моста. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайских интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью