Команда украинского президента Владимира Зеленского поменяло тактику интеграционного процесса Украины в НАТО. Киев намерен решить задачи, которые гарантируют полноценную готовность вхождения в Североатлантический альянс. Особый акцент Зеленский намерен сделать на политических и экономических факторах. Эти задачи прописаны в Годовой национальной программе.
Украинский дипломат Константин Елисеев уверен, что Зеленский потерял солидность и последовательность в своих действиях. Вместо них политики занимаются авантюризмом, дилетантством. Процесс вхождения «Незалежной» в НАТО поставлен под сомнение. Елисеев добавил, что в будущем Зеленский может начать диалог с Россией, что окончательно разрушит планы членства в Североатлантическом альянсе.
В прошлом году Государственное бюро расследований Украины завело 10 уголовных дел, в которых экс-президент страны Пётр Порошенко выступает свидетелем. Если Зеленский начнёт демонтаж построенной при предыдущем руководстве законодательной и правовой базы, то лидеры стран – членов НАТО будут расценивать действия украинского лидера провокационными.
Менять интеграционный процесс, который был начат предыдущим руководством страны, является плохим знаком. Действия Зеленского могут разрушить построенный фундамент сотрудничества.
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