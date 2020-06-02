Китай отказывается от продовольствия и технологий США

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2 июня 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

КНР планирует приостановить закупку сельскохозяйственной продукции из США - в частности, свинины и сои. Помимо этого Китай работает над укреплением технологической независимости: Huawei ищет альтернативных поставщиков комплектующих.

Пекин не оставил без внимания анонсированные Дональдом Трампом санкции в отношении Гонконга. По сообщению агентства Bloomberg, китайские чиновники обратились к крупным агрокомпаниям, в частности к трейдерам, с призывом приостановить закупки свинины и сои. Отмечается, что в начале этого года было подписано соглашение, по которому Китай в рамках первой фазы – в период с 1 января 2020-го по 31 декабря 2021-го – должен обеспечить закупки из США промышленных товаров, услуг, сельскохозяйственной продукции, энергоносителей на сумму, которая должна быть на 200 млрд долл. больше базового уровня 2017 года.

В конце мая Дональд Трамп объявил о пересмотре отношений с Гонконгом и анонсировал санкции.

«Китай заменил формулу «одна страна - две системы» на «одна страна - одна система», поэтому я распорядился, чтобы моя администрация начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу», – объявил глава Белого дома.

Китай не оставил угрозу без ответа. Помимо отказа от закупки некоторых американских сельскохозяйственных товаров, КНР прорабатывает вопрос технологической независимости от США. Напомним, что в мае Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении Huawei, запретив поставлять ей полупроводниковую продукцию, производимую иностранными компаниями с использованием американских технологий. По данным Nikkei Asian Review, сейчас Huawei ведет переговоры о поставках чипов с тайваньской компанией MediaTek. Отраслевые СМИ упоминали также о переговорах с корейской Samsung, китайскими Unisoc и SMIC.

Как считают эксперты, теоретически, некоторую выгоду из сложившейся ситуации может извлечь Россия.

«Заместить импорт сои из США Китай мог бы за счет стран Латинской Америки. Кроме соевых бобов Китай импортирует из США свинину, говядину, пшеницу, кукурузу, нефть, сжиженный природный газ. Часть этих товаров, в частности зерновые и мясо, Китаю могла бы поставлять Россия. Тема поставок из РФ в Китай углеводородного сырья развивается последние годы без привязки к торговым войнам Китая и США», - отметил старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Доцент Российского экономического университета Екатерина Новикова считает, что сотрудничать с Поднебесной могут страны Евросоюза:

«Основные статьи импорта из США для Китая - оборудование в области самолетостроения, соевые бобы, запчасти для электронного оборудования, процессоры и контроллеры, автомобили, нефть и медь. Все это может быть приобретено у других стран-партнеров. Во многом в данной ситуации может выиграть Евросоюз, предложив свои товары в области компьютерных разработок, процессоров, контроллеров и самолетостроения».

О заинтересованности в более тесном сотрудничестве с Китаем заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель:

«Отношения с Китаем будут внешнеполитическим приоритетом нашего председательства в Совете Евросоюза».