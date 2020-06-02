В Гонконге изучают случай «супер-распространения» коронавируса

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2 июня 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, photo2000 via www.imago-images.d/www.imago-images.de

Ученые из Гонконга исследуют и анализируют случай массового заражения коронавирусной инфекцией жителей одного жилого комплекса. Не исключено, что речь идет о "супер-распространении" вируса.

COVID-19 выявили у жителей здания Luquan Building. Согласно одной версии, у семейной пары, которая проживает в данном доме, был высокий уровень вирусной нагрузки, то есть очень серьезные симптомы заболевания и заразность выше среднего. Вероятно, именно они стали разносчиками коронавирусной инфекции, передает kp.ru.

Правительственный эксперт-консультант и преподаватель кафедры дыхательной системы Сюй Шучан призвал выяснить точные обстоятельства распространения коронавируса нового типа в здании. "Супер-распространение" будет выявлено в том случае, если граждане заразились друг от друга, не контактируя между собой. Не исключено, что болезнь передавалась жильцам через кнопки лифта.