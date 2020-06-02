Тайвань может опять стать китайским. «Самодержец» КНР Си Цзиньпин подумывает о вторжении в Тайваньскую республику

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2 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В последнее время всё больше и больше политиков рассуждает о скором нападении Китая на Тайвань. В самой КНР дискуссии идут практически везде, особенно в правящих верхах державы.

Си Цзиньпин и его руководство, ещё даже не доказавшие свою невиновность в коронавирусном создании, размышляют про присоединение Тайваньской республики. Вначале китайские политики заговаривали о мирном и вполне адекватном присоединении, но недавно начались едва ли не массовые призывы к полномасштабному вторжению.

Тайвань когда-то была частью Китая, находящегося под властью нескольких группировок. Обитатели острова до сих пор называют себя истинными гражданами Поднебесной. Они произошли от остатков разгромленной армии Чан Кайши, представителя партии Гоминьдана. Пока Мао Цзэдун с его варварами-солдатами уничтожал народ КНР, более-менее адекватное китайское правительство укрылось на острове, создав там свою собственную республику. Это явление прозвали «Великим Отступлением». Сама Поднебесная уже давно избавилась от маоистов, но очищать себя от тирании она явно не собирается.

Совсем недавно о военном присоединении Тайваня заявил член Центральной Военной комиссии КНР Ли Цуочэн. По его словам, нападение будет неизбежно, если никто не найдёт иного способа. Президент Тайваня Цай Иньвэнь утверждает, что республика уже давно независима от деспотичного Китая. Местные жители охотно поддерживают своего лидера. Никто из них не желает оказаться под пятой у алчного монарха с абсолютистскими наклонностями, зовущегося Си Цзиньпином. Ведь жизнь при Си Цзиньпине больше похожа на имперский период Китая, когда высшая власть принадлежит не народу, а полновластному самодержцу-тирану.

Если Китай действительно решится на открытое вторжение в чужую страну (А ведь Тайвань и КНР – это два разных государства), полномасштабная война на Востоке неизбежна. Учитывая коронавирусные дрязги, в войну могут вступить и другие державы. США не оставит безнаказанными действия Китая. Того же мнения придерживается и Япония, уже давно точащая зуб на Си Цзиньпина. Третья Мировая тогда будет попросту неизбежна. Ещё раз стоит напомнить, что правительство КНР даже не ответило за Covid-19. А ведь вирус вполне может быть искусственно выращенной боевой химерой, выпущенной из Уханьской лаборатории.