Сотрудники Facebook устроили забастовку из-за публикаций Дональда Трампа

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июня 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

В знак протеста против публикаций Дональда Трампа сотрудники Facebook устроили забастовку. Они решились на акцию, потому что гендиректор Марк Цукерберг не стал удалить посты президента США.

По информации газеты The New York Times, сотрудники соцсети добавили в свои цифровые профили автоматическое сообщение, что они покинули офис в знак протеста. Издание уточняет, что группа работников компании устроила «виртуальную забастовку для ужесточения политики соцсети в отношении публикаций, связанных с беспорядками».

29 мая Дональд Трамп написал в Facebook, что если власти Миннесоты, где умер Джордж Флойд, не возьмут ситуацию под контроль, он отправит в штат Нацгвардию и сделает работу «как надо».

В США продолжаются протесты и беспорядки после гибели от рук полиции афроамериканца. Стража порядка, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, обвинили в убийстве по неосторожности.