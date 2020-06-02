США будут раскачивать китайские низы, чтобы обрушить коммунистическую верхушку

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2 июня 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Правящая Коммунистическая партия Китая разрушает западные демократии и ценности, заявил Госсекретарь США Майкл Помпео, поэтому Америка создаст для КНР экономические, политические, торговые и другие барьеры, чтобы, по аналогии с Гонконгом, китайцы сами сменили своё недемократическое руководство.



Коммунистический капитализм Китая с плановой экономикой и мгновенной реакцией на изменения рынка спроса и предложения, позволил достигнуть Поднебесной необычайной экономический мощи и даже встать на одну ступень с США. Но два медведя в одной берлоге не уживутся. По партийным прогнозам, к 2049 году, к 100-летию КПК, страна догонит и перегонит США по всем макроэкономическим и технологическим показателям. А это Вашингтону не нужно. По привычной схеме, американские политтехнологи будут расшатывать китайские низы, чтобы, в конце концов, обрушилась верхушка.



На самом деле Китай не покушается на ценности западной демократии, наоборот, он выступает за глобализацию и свободную торговлю, понимая, что больше всего от этого он сам и выиграет. Здесь уже рулит не идеология, а экономическая выгода.



Помимо опасений, что Китай уже дышит США в затылок, Америка обвиняет его во всех смертных грехах, начиная от утаивания информации об опасности и масштабах коронавируса, краже интеллектуальной собственности, скрытии информации от Всемирной торговой организации. Трамп уже засучил рукава и будет выводить сборку американской электроники из Китая, вышибет из американских вузов всех китайских студентов, запретит американцам вкладываться в китайские ценные бумаги, не говоря уже об экономических и торговых ограничениях между этими странами. Речь даже может идти и о прямых военных столкновениях. Конечно, всё это американцам самим влетит в копеечку, но на кону ставка - поднять волну народного недовольства в Китае и обрушить последний крупный форпост коммунизма в мире.



