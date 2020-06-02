В Норвегии семейная пара нашла топор викингов под полом в собственном доме

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2 июня 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

топор времен викингов, twitter.com/northbird_ellen

Муж и жена из Норвегии в ходе ремонта своего дома в пригороде Боде на севере страны обнаружили стеклянную бусину и железный топор времен викингов. Возраст находок составляет около тысячи лет.

Хозяева дома, построенного в 1914 году, сняли пол и увидели странный предмет. Марианн Кристиансен призналась, что сначала решила, что нашла колесо от игрушечной машинки.

Археолог Мартинус Хауглид, который прибыл на место, осмотрел предметы и сделал вывод, что семейная пара обнаружила под полом дома погребение Бронзового века или эпохи викингов. По мнению эксперта, топор может относиться к периоду от 950 до 1050 н.э., бусина из темно-синего стекла, вероятно, была изготовлена в то же время.

Находки уже отправили в университетский музей в Тромсе. Команда археологов продолжает работу в доме мужчины и женщины.