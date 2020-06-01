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1 июня 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Как ЧВК «Вагнер» уничтожают сирийских наемников в Ливии

В одной из групп в социальных сетях, связанной с ЧВК «Вагнер», появилось описание боестолкновения в Ливии, где предположительно боец «Вагнера» рассказал о случившемся.

На видео запечатлена смерть сирийских наемников, сражающихся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вместе с протурецкими боевиками и погибли.

Подписчик, приславший видео, описывают ситуацию следующим образом:

«Рассказываю, как эти клоуны дохли. Их туда днем на бэтэре (БТР — Прим. Ред) забросили. Они толпой в один дом залезли, и стали вокруг шарахаться. Орали, как на рынке. Ну мы коптером слетали, посмотрели. Прикинули, сходили в гости к ним с садыками. Они сами не поняли, что случилось. Как, кстати, и садыки. Только пошла стрелкотня, садыки на тапки встали. Потом фоткаться пришли. Вот так, малята, духов крошим».

В Сети уже появлялись видео об этом случае. Крупная группа турецких наемников была уничтожена в полном составе, фотографии с телами убитых сирийцев также попадали в сеть. Отметим, что на новой видеозаписи нет каких-либо свидетельств о том, что сирийцев уничтожили действительно русские добровольцы из ЧВК «Вагнер». Однако, видео обрывается со смертью оператора и потому достоверным доказательством присутствия россиян в Ливии считаться не может. Русской речи или каких-либо иных признаков приближения бойцов ЧВК не предоставлено.



Слухи о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии не редкость — в СМИ периодически появляются сообщения о передвижениях колонн, в которых якобы передвигаются именно представители организации, а также фотографии сомнительного качества. Судя по материалам, выложенным в группе, ЧВК «Вагнер» в Ливии все-таки есть, и действует весьма успешно, уничтожая террористов.





