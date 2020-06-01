В Греции перечислили условия открытия отелей, но россиян пока не ждут

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1 июня 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Греция, pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Греции круглогодичные отели открываются с 1 июня, сезонные гостиницы и курорты – с 15 июня.

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Таким образом, во всех гостиницах должен работать дежурный врач, который будет знать, что делать в случае подозрения коронавируса у постояльца. Кроме того, гостиницы должны сохранять информацию о сотрудниках и гостях в специальном журнале, чтобы связаться с ними, если инфекция будет выявлена после отъезда, а также избегать очередей на регистрацию и расположить мебель в лобби на дистанции в 2 метра.

В АТОР отметили, что для тщательной дезинсекции помещений нужно организовать регистрацию отъезда до 11.00, а регистрацию заезда с 15.00. При этом менять постельное белье предлагают только по инициативе посетителя.

«Пульты управления телевизором и кондиционером будут в одноразовых чехлах. В каждой комнате рекомендовано разместить антисептические гели», - пояснили в организации.

Помимо этого, запрещено посещение бассейна в закрытом помещении, а раздачей блюд будет заниматься персонал после выбора клиентом.

«В список стран, для которых с 15 июня Греция откроет границы, Россия не вошла. Возможно, ситуация изменится к июлю. В любом случае, к этому сроку во всех отелях Греции уже заработают протоколы здоровья, что гарантирует российским туристам безопасный отдых», - добавили в АТОР.