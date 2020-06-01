Кто посмел? Верховная рада Украины намерена отправить в отставку Авакова

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1 июня 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Верховной Рады планируют в ближайшие дни отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Он занимает руководящую должность на протяжении шести лет. За этот период сменилось пять составов правительства, однако его ротации не коснулись.



В подчинении Авакова находятся полиция, национальная гвардия, пограничная и миграционная службы, а также управление по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности это 150 тысяч человек. Министр имеет влияние, с которым может сравниться только глава государства.



Именно Аваков помог Зеленскому одержать победу на выборах, за что министр внутренних дел был переназначен в этом году президентом страны.



Аваков пытается продемонстрировать нетерпимость к пыткам и насилию над украинцами со стороны правоохранительных органов, чего нельзя было заметить ещё несколько лет назад. Полиция периодически раскрывает крупные преступления, криминальные схемы, пресекает нелегальный бизнес. Тем не менее, на Украине происходят перестрелки между криминальными группировками. До создания правового общества украинскому государству нужно приложить колоссальные усилия.



