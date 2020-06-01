Маразмы недели: дипломатический карлик Украины, танцоры в контрразведке и «бывалый» реформатор Саакашвили

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Забавный и по факту исчерпывающий диалог состоялся на прошлой неделе между послом Украины в ФРГ Андреем Мельником и экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером. Патриотически настроенный дипломат, известный своими неадекватными заявлениями, решил поучить жизни опытного немецкого политика. При этом, следуя обще украинскому тренду, назвал его «лоббистом милитаристской Москвы» и обвинил в том, что тот получает от российской стороны денежные вознаграждения за продвижение идей, выгодных Кремлю. Мельник даже предложил действующему главе совета директоров «Роснефти» Шрёдеру поучаствовать в своего рода политической игре.

«Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: ещё при его жизни Крым непременно вернётся в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встаёт на Востоке и садится на Западе», - заявил украинский посол.

«Почему какой-то карлик с Украины меня критикует?», - недоуменно пожал плечами Герхард Шрёдер, дважды повторив слова о карлике (вероятно, чтобы украинскому послу было понятнее). Как думаете, дипломат на этом успокоился? Отнюдь: мы ведь имеем дело с представителем «древней нации», по недоразумению работающем на международном поприще. В ответе Шрёдеру Мельник подчеркнул, что тот «дерзко унизил Украину и украинцев» и зачем-то напомнил, что в нацистской Германии украинцев клеймили как недочеловеков, а что Третий рейх убил 5 млн мирных жителей Украины.

Андрей Мельник VS Герхард Шрёдер

«Именно эти жуткие, невыносимо болезненные ассоциации автоматически возникают в сердцах моих соотечественников, когда мы сталкиваемся с такой зловещей риторикой отдельных немецких деятелей», - заявил «карлик» Мельник, чем ещё раз подчеркнул не только своё личное убожество, но и несостоятельность Украины как государства. Напомним, всё это происходило в ходе форума, организованного Фондом им. Конрада Аденауэра в Берлине.

Впрочем, ущербная суть украинской дипломатии уже давно никого не удивляет. Как, собственно, не удивляет и тот факт, что во всём мире на украинцев смотрят с ухмылкой, считая их третьесортными батраками и «недочеловеками», являющимися дешёвой рабочей силой.

Именно поэтому внешнеполитическое ведомство Украины не заинтересовано в выстраивании хоть каких-то партнёрских отношений с другими странами. Украинский МИД ограничивается детсадовским понятием «дружить с кем-то против кого-то» и регулярными сморканиями в тряпочки после рыданий, что старший брат якобы обижает младшего.

«Вам, Владимир Владимирович, импонирует, когда проливается кровь людей? Вы гуманитарий или человек, которому нравится, когда умирают люди?», - обратился на днях к президенту Путину первый президент Украины Леонид Кравчук (к слову, давно и бесповоротно впавший в маразм).

Извращённая логика ­­- это то, чем живут и дышат украинские политические аутсайдеры, подпитываемые неистовым желанием поделиться своими убеждениями с окружающими. С надеждой, что хоть кто-то одобрительно кивнёт головой. При этом тот факт, что после высказываний им зачастую крутят пальцем у виска, для подобного контингента также является своего рода победой.

Леонид Кравчук и Александр Турчинов

Так, например, после того, как очередные переговоры Трёхсторонней контактной группы в Минске были сорваны украинской стороной, а Киев вновь отказался принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, экс-секретарь СНБО, баптистский пастор Александр Турчинов заявил, что так называемый «мягкий формат переговоров» токсичен для украинской безопасности, потому что Москва, по его мнению, усиливает свою агрессию в отношении незалежной.

«Путин понимает только силу, а любые компромиссы он использует с целью усилить свои позиции. Не уступки, а международное давление на Россию могут быть эффективными», - заявил Турчинов.

Напомним, именно этот деклассированный элемент, пребывая в состоянии полной деградации, в апреле 2014 года развязал войну против населения Донбасса. С тех пор кровавому баптисту (к слову, баптистская вера запрещает брать в руки оружие) еженощно снится вторжение «армии Путина», отбиваемое международными антироссийскими санкциями и лично Турчиновым, который в редкие минуты тишины между боями сидит в окопе и ногти красит…

Тем временем, система социального лифта на Украине вытаскивает с «минусовых» этажей всё, что хотя бы отдалённо имеет человеческое обличие. Кадровый голод команды Зеленского настолько ощутим, что на высокие должности назначаются персонажи, не выдерживающие никакой критики. К примеру, на должность заместителя министра молодёжи и спорта правительство Дениса Шмыгаля рекомендовало продюсера и ведущего передачи «Что? Где? Когда?» на украинских телеканалах Александра Андросова.

Александр Андросов

Ловкость рук и никакого мошенничества при превращении шоуменов в политиков - это то, чем может «гордиться» нынешняя Украина. Президент Зеленский периодически вздыхает, мол, ничего страшного, что у очередного назначенца отсутствует управленческий опыт! В конце концов, этого опыта и у самого Зеленского никогда не было. Поэтому выражение «хороший парень - это не профессия» ещё с прошлой весны заиграло в незалежной новыми красками: «хорошие парни» с нулевым уровнем интеллекта взяли на абордаж все ключевые должности в стране. И тот факт, что упомянутый Александр Андросов, помимо всех ТВ-регалий, являлся ещё и соорганизатором чемпионата мира по быстрому поеданию вареников, однозначно добавляет бонус в его кандидатскую копилку на пост замминистра.

«Я просто интересуюсь, будут ли теперь вареники приоритетом государственной спортивной политики, и поедет ли наша страна на соответствующие олимпийские игры?» - иронизирует по поводу очередного кадрового «прорыва» известный украинский юрист Андрей Портнов.

Накануне начальником отдела контрразведывательной деятельности управления внутренней и внешней безопасности Госпогранслужбы Украины был назначен экс-руководитель Академического ансамбля песни и танца украинских пограничников Андрей Бурковский. Впрочем, ничего страшного не произошло: просто танцора из военного ансамбля перевели на службу в контрразведку.

Академический ансамбль Госпогранслужбы Украины

Как говорится, вчера ты ещё плясал гопак, а сегодня ты уже контрразведчик-пограничник! Но, повторимся, речь идёт об Украине, поэтому происходящее не вызывает особого удивления. К тому же, как показала прошедшая неделя, пограничников много не бывает: отставной козы барабанщик Михаил Саакашвили, которого в очередной раз приютило украинское руководство, 28 мая поздравил всех пограничников с их профессиональным праздником.

«Как бывалый пограничник (ОККП «Чоп», «Борисполь») поздравляю всех причастных с Днём пограничника по старому стилю», - написал Саакашвили на своей странице в соцсети, опубликовав фото на фоне дивана, в военном берете с флягой и лопатой в руках.

Михаил Саакашвили

Комический образ беглого грузина предполагает затяжные тосты по поводу абсолютно всех без исключения праздничных дат. Вот только 28 мая свой профессиональный праздник отмечает личный состав пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России. Иными словами, это - день советских и российских пограничников. А вот на Украине с некоторых пор День пограничника отмечается 30 апреля. Но в этот день никаких поздравлений от Саакашвили не поступало.

Получается, «бывалый» не чтит традиции самобытного свободолюбивого украинского хуторянства? А зря: это может быть чревато последствиями. Особенно на фоне того, что беглому аферисту тоже нашлась должность в Киеве: задыхающаяся от кадрового голода ЗЕ-команда назначила грузинского гауляйтера главой Исполнительного комитета реформ, входящего в состав Нацсовета реформ при президенте Украины. Первую реформу Михаил Саакашвили уже осуществил: буквально через пару дней после своего назначения он переименовал Нацсовет реформ в «Офис простых решений и результатов». Стало быть, непростые решения не входят в компетенцию экс-президента Грузии, находящегося в розыске за совершённые против своей страны преступления…