Ирландцы возвращают долги индейцам США спустя почти 200 лет

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1 июня 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Более 170 лет назад народ североамериканского индейского племени чокто отправил 170 долларов голодающим ирландским семьям во время картофельного голода. В разгар пандемии 2020 года ирландцы запустили благотворительную акцию и собрали более 4 миллионов долларов для индейцев навахо. Доброе возвращается...

В 1847 году народ чокто, проживавший на территории современных штатов Оклахома и Миссисипи, оказал гуманитарную помощь ирландцам во время Большого голода в Ирландии (1845-1849). Индейцы отправили голодающим 170 долларов. В знак благодарности ирландцы даже установили у себя в графстве Корк скульптуру в виде девяти огромных перьев.

Вернуть долг ирландцы смогли в 2020 году в разгар пандемии, когда стало известно, что от коронавируса очень сильно пострадали племена Навахо и Чоктау. Журналистка The Irish Times Наоми О’Лири напомнила в Twitter о помощи, которую 173 года назад индейцы оказали ее стране. Она твитнула пост о сборе средств, и сумма пожертвований уже достигла 4 млн долларов.

«Во времена великих страданий, как сейчас, если мы сможем объединиться и оказать друг другу поддержку, это сыграет роль. Щедрость, проявленная к ирландцам во время нашего голода, показала это. Я хочу почтить этот поступок и помочь», – написала одна из пользовательниц в описании к сбору.



Всего планируется собрать 5 миллионов долларов.