Италия пока не получала приглашения на Парад Победы в России 24 июня

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1 июня 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

парад Победы в Москве, Kremlin Pool/Global Look Press

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в рамках онлайн-брифинга в понедельник заявил, что республика еще не получила официального приглашения от РФ на Парад Победы, который состоится 24 июня.

Дипломат уточнил, что, согласно его данным, приглашение на Парад Победы должно прийти на имя итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.

Паскуале Терраччано добавил, что ранее премьер-министр Италии подтвердил свое намерение присутствовать на мероприятии в РФ, которого должно было состояться 9 мая, но было перенесено в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, 26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства уточнил, что выбрал эту дату, так как 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы – по Красной площади тогда прошли бойцы, которые сражались под Москвой и Сталинградом, защищали Ленинград, освобождали Европу и штурмовали Берлин.