Наркокартели наращивают своё могущество, скупая разоряющиеся компании

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июня 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Ухудшение экономического положения, карантинные меры в мире сказались и на положении наркоторговцев. Правоохранительные органы США благодаря эпидемии получили больше возможностей для арестов и изъятия денежных средств у торговцев белой смертью. При этом деятельность преступников стала более открытой.



Логистические и другие проблемы, с которыми столкнулись наркоторговцы, заставляют их повышать цены в несколько раз. Потребители, сидящие на игле, готовы платить.



Несмотря на значительные успехи правоохранителей, заявлять о переломном моменте в борьбе с наркотиками очень рано. Наркосиндикаты имеют большие объёмы наличных средств. Это означает, что наркобароны будут скупать за бесценок крупные фирмы и компании, увеличивая своё могущество.



В запасах наркокартелей огромные объёмы готовых к употреблению наркотиков. В странах Латинской Америки сил правопорядка для борьбы с наркоторговцами не хватает, так как много времени уходит на коронавирус и связанный с ним рост преступлений в других сферах: грабёж банков, магазинов, домов.



