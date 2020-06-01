Куда уходит Белоруссия

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1 июня 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне президентских выборов в Белоруссии и обострившихся отношений власти с оппозицией, политологи пытаются глубже разобраться, к кому сегодня тяготеет Александр Григорьевич Лукашенко? Какому влиянию больше подвержен?



Весь мир объявил коронавирус, а Лукашенко провел 9 мая очень даже неплохой парад Победы. С другой стороны, Лукашенко построил около Минска закрытую зону, где орудуют китайцы. И они, по сути, сейчас переформатируют Беларусь в такой форпост Китая, практически в центре Европы.



Как на это будут смотреть мировая закулиса и российские олигархи, которые, управляют реальными процессами в стране? Как они терпят Лукашенко? И кто за ним стоит на самом деле с точки зрения геополитики? На эти вопросы на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ отвечает генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Григорьевич Ивашов.



"Я знаком с Александром Григорьевичем. Мы с ним встречались и дружили, как говорится, на разных этажах находясь. Вот сегодня не о себе, не о своих сбережениях, не о миллиардах спрятанных и их надежности, а о народе думает Александр Григорьевич Лукашенко. Поэтому, естественно, что на него сегодня идёт давление. Посмотрите, господин Пампео заглянул на чашку чая к Александру Григорьевичу Лукашенко. Госсекретарь США, когда это было?



Как мы на Кубе имели свой «остров Свободы», свою опорную точку, Китай идет мощно в Европу. Он уже мощно вошел в Латинскую Америку. Китай в Африке. Китай в Евразии. Китай у нас. Вот Беларусь - это его плацдарм для мирного наступления. Беларусь должна быть для китайцев опорной точкой.



Но, тем не менее, Александр Григорьевич сохраняет самостоятельность. Ведь мы его сдали, по сути дела, заставляя принимать эти рыночные решения. Мы, благодаря этому рынку, развалили Советский Союз. Лукашенко сегодня стоит перед дилеммой: или пойти к американцам, частично к европейцам на поклон, потому что не выстоит эта «Брестская крепость». И вот он стоит перед дилеммой: или сдаться Западу в будущем, или же держать некий баланс с помощью Китая. С помощью России не получается, мы его предаём. Так, кстати, и Казахстан играет, сегодня многие так играют. У Александра Лукашенко нет напряженных отношений, по сути дела, ни с одной европейской страной, ни с прибалтами, ни с поляками. Но он является примером самостоятельности".



Подробности смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



