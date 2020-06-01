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В Индии освободили из-под ареста голубя-шпиона

, 10:03 [ «Аргументы Недели», ]

В Индии освободили из-под ареста голубя-шпиона
Pixabay

Голубя из Пакистана задержали после того, как он пролетел над спорной границей между двумя странами. Индийские полицейские обнаружили на крыльях краску, а на лапе кольцо с цифрами, которые, как предполагалось, были шифром для боевиков из региона Кашмир.

Позже выяснилось, что голубь принадлежит пакистанскому рыбаку, который живет в деревне недалеко от границы с Кашмиром. По словам мужчины, цифры были его мобильным номером, чтобы можно было идентифицировать голубя, так как он участвовал в птичьих гонках. Такие игры очень популярны в приграничных деревнях и периодически птицы с той или иной стороны теряются.

«Это просто невинная птица», — заявил владелец голубя Хабибулла и призвал граждан Индии вернуть птицу ему, а не передавать ее полиции.

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