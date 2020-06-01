Глава СБУ задекларировал одну гривну на счету

Одна гривна на счету в ПриватБанке и три квартиры. Такие сведения содержатся в декларации руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Одна гривна на счету ПриватБанка выглядит, как издевка в контексте всей декларации. У Ивана Баканаова, не много не мало, еще 418 гривен в банке «Глобус». Помимо этого, еще 233 евро и 16 долларов. Зато наличными у Баканова 170 тысяч долларов.
Имущественные активы у главы СБУ уже более внушительные. Иван Баканов владеет земельными участками под Киевом, две квартиры, оформленные на него и одна — на жену.
Сейчас на Украине проходит марафон подачи деклараций. Ранее свои доходы обнародовал Зеленский и спикер Верховной Рады.