Глава СБУ задекларировал одну гривну на счету

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1 июня 2020, 01:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: декларация главы СБУ

глава СБУ на фото Globallookpress.com/ Ovsyannikova Yulia

Одна гривна на счету в ПриватБанке и три квартиры. Такие сведения содержатся в декларации руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Одна гривна на счету ПриватБанка выглядит, как издевка в контексте всей декларации. У Ивана Баканаова, не много не мало, еще 418 гривен в банке «Глобус». Помимо этого, еще 233 евро и 16 долларов. Зато наличными у Баканова 170 тысяч долларов.

Имущественные активы у главы СБУ уже более внушительные. Иван Баканов владеет земельными участками под Киевом, две квартиры, оформленные на него и одна — на жену.

Сейчас на Украине проходит марафон подачи деклараций. Ранее свои доходы обнародовал Зеленский и спикер Верховной Рады.