В Узбекистане президента, депутатов и судей хотят освободить от декларирования доходов

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31 мая 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Опубликован законопроект, который предусматривает освобождение от обязательной декларации своих доходов президента Узбекистана, депутатов Законодательной палаты страны, членов парламента и Центризбиркома, судей, а также членов их семей.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие этого закона должно способствовать созданию условий для формирования стабильных профессиональных кадров в госслужбе, предупреждению коррупции и других злоупотреблений.

Сообщается, что проект закона, обсуждение которого продлится до 6 июня, также освобождает от обязательной декларации доходов омбудсмена республики, депутатов Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) Каракалпакстана (республика в составе Узбекистана) и представительных органов власти на местах.