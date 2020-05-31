Коронавирус в Турции: 4,5 тыс умерших, пляжи открываются, туристов ждёт «ковидный» тест

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31 мая 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё в апреле ситуация с коронавирусом в Турции была весьма плачевной. Повсюду комендантский час, жёсткие карантины, суровость полиции и закрытые территории. С начала мая всё изменилось. Коронавирус пошёл на спад, хотя и не быстрыми темпами. Уже в начале месяца открылись торговые центры и магазины.

Местные жители получили возможность относительно свободно выходить на улицу. А вот с начала лета ситуация улучшается ещё больше. Открываются детские сады, рестораны и заведения общепита. Вновь заработают пляжи и парки. Жизнь потихоньку вернётся в прежнее русло. Вопросы о туристическом сезоне уже вовсю обсуждаются в верховном правительстве. Каждый из иностранцев должен будет пройти специальный «ковидный» тест, чтобы нормально отдыхать в Турции.

На сегодня на территории этой страны находится больше 160 000 заражённых новой коронавирусной инфекцией. 4515 пациентов так и не смогли побороть заразу и умерли от осложнений. В основном, это пожилые люди, инвалиды и те, у кого имеются побочные заболевания. Особенно негативно коронавирус влияет на обладателей тромбозных болезней и астмы. 126 984 человека успешно оправились от «уханьской пробирки» и вышли в свет победителями. Большинство людей переносило «ковид» в лёгкой или бессимптомной форме. Сами местные считают коронавирус искусственной формой жизни, но теории о его изобретателях нередко смешиваются и доводят до настоящего абсурда.