В Бразилии заражены уже полмиллиона человек

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31 мая 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся короанвирусом в Бразилии превысило 500 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Еще пятнадцать минут назад количество заразившихся жителей Бразилии едва только достигало отметки в полмиллиона. Теперь этот показатель перевалил за психологический барьер. В Бразилии заразились уже 501 985 человек.

Бразилия сейчас находится на втором месте коронавирусной статистики. Она уступает только Соединенным Штатам.

Накануне в Бразилии был установлен абсолютный рекорд. За одни сутки там заразились больше 30 тысяч человек.