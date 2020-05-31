В Бразилии заражены уже полмиллиона человек

Количество заразившихся короанвирусом в Бразилии превысило 500 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Еще пятнадцать минут назад количество заразившихся жителей Бразилии едва только достигало отметки в полмиллиона. Теперь этот показатель перевалил за психологический барьер. В Бразилии заразились уже 501 985 человек.
Бразилия сейчас находится на втором месте коронавирусной статистики. Она уступает только Соединенным Штатам.
Накануне в Бразилии был установлен абсолютный рекорд. За одни сутки там заразились больше 30 тысяч человек.