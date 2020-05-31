В Бразилии за сутки заразились 30 тысяч человек

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31 мая 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Бразилия установила абсолютный рекорд по количеству заболеваний коронавирусом. За одни сутки там заразились больше 30 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Это абсолютный рекорд не только для одной страны, но и в масштабах всей планеты. В Бразилии за один день заразились коронавирусом 30 102 человека.

Для сравнения, Соединенные Штаты занимают первую строчку коронавирусной статистики. Накануне там врачи установили 23 290 новых случаев заболеваний.

Сейчас в Бразилии насчитывается 499 966 заразившихся COVID-19. Эта страна уступает только США.