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«Справляемся весьма неплохо». Коронавирусная ситуация в Эстонии

, 13:26 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Справляемся весьма неплохо». Коронавирусная ситуация в Эстонии
фото: соцсети

Эстония – одна из тех самых стран, где Covid-19 был разгромлен ещё до самого прихода. Ведь в странах Прибалтики уже давно присутствует весьма благоприятный уровень жизни. 

Правительства всегда на стороне своих граждан, и готовы прийти на помощь в любую трудную минуту. В Эстонии вирус так и не смог распространиться, как, скажем, в Италии или во Франции. «Ковид» здесь был встречен уже подготовленными властями бок о бок с целой армией медиков.

С 18 мая в Эстонии уже был отменён режим чрезвычайного положения. Послабления будут идти неспешным шагом. Недаром ведь программу снятия ограничений раздробили на несколько этапов. К концу июня в эта страна уже планирует возвращение к нормальной жизни. Местные жители благодарят свою власть и выказывают ей величайшее доверие.
На сегодня в Эстонии 1869 заболевших коронавирусом. На территории государства не зафиксировано ни одного случая с тяжёлым поражением лёгких. 1624 человека уже успешно вылечились и вернулись к прежней жизни. От болезни у них не осталось и следа. В основном заболевания проходят в лёгкой или бессимптомной форме. От осложнений скончалось 68 человек, среди которых очень пожилые люди, инвалиды или те, у кого имеются различные патологии.

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