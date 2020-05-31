В НАТО призвали обеспечить альтернативу российским СМИ на Западных Балканах

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31 мая 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

В НАТО намерены исследовать «российскую деятельность» и её каналы в западнобалканском медиапространстве. В Центре передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций считают, что Россия якобы видит в Западных Балканах возможность «пошатнуть» позиции ЕС и Североатлантического альянса, используя слабые стороны стран этого региона.

В документе, составленной Центром, указано, что альянсу также следует «дальше расширять ЕС и НАТО и поддерживать постоянный обмен информацией о процессе, чтобы не возникло ощущение, что Запад бросил этот регион». По мнению экспертов, с помощью подобных инициатив структуры НАТО пытаются оградить Западные Балканы от альтернативных источников информации.