Дания возвращается к обычной жизни и постепенно открывает границы

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30 мая 2020, 23:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Дания начала смягчать карантин ещё в апреле месяце.

Сейчас на территории этой страны вполне благоприятная ситуация. 11 633 всё ещё заражены коронавирусной инфекцией. Но при этом 10 327 уже успешно вылечились и забыли про само слово «недомогание». 571 пациента погибли от осложнений. В основном это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого имеются различные патологии. В отличие от Швеции, Дания вполне успешно справилась с Covid-19. Потери были минимизированы, а количество выздоровевших уже скоро «перебьёт» всех инфицированных.

29 мая СМИ сообщили о том, что уже с 15 июня Дания и Норвегия откроют границы друг для друга. Вот только Швеция останется в своего рода изоляции, ввиду плохой эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что границы между некоторыми странами Скандинавии откроются, какие-то меры предосторожности всё ещё сохранятся на неопределённое время. В Дании местные жители очень радуются положительному исходу в коронавирусной войне. Они благодарят своё правительство и королеву, которые не бросили народ и пришли на помощь вовремя. Местные карантинные меры были вполне мягкими. Никакой жёсткости, никаких облав на улицах и никаких запираний людей в домах. Огромную благодарность от населения получили и медики, которые работали весьма эффективно все эти трудные дни для страны.