Предсказавший президентство Дональда Трампа эксперт дал прогноз на новые выборы

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30 мая 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

Liu Jie/Keystone Press Agency, Дональд Трамп

Профессор политологии Университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот спрогнозировал победу президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре с вероятностью в 91 процент.

Как рассказал политолог, статистическая модель прогнозирования выборов Норпота показала, что Трамп получит 362 голоса от коллегии выборщиков, а Джо Байден – только 176. При этом Норпот допустил, что пандемия коронавируса может оказать некоторое влияние на результат Трампа на выборах, однако счел, что оно будет незначительным.

Согласно модели, придуманной профессором, выиграть на президентских выборах сможет кандидат, который лучше всего показал себя в ходе выступления на праймериз. С 1992 года модель профессора лишь один раз дала неправильный прогноз, когда в 2000 году рассчитала, что победят демократы. Тогда президентом стал республиканец Джордж Буш-младший.

Выборы президента США, а также в обе палаты конгресса намечены на 3 ноября. Республиканцы должны выдвинуть Трампа на второй срок, у демократов в ходе праймериз победил Джо Байден.