Непальские тайны. Коронавирусная ситуация в маоистском Непале

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30 мая 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Непальская республика является непосредственным союзником Китая. Да и у власти там стоит весьма радикальная маоистская группировка.

Естественно между двумя странами имеются и прямые контакты. Ещё 23 января на территории Непала был зафиксирован коронавирусный случай. Это был 31-летний студент, прилетевший из самого Уханя в Катманду. Тогда власти Непала сразу же скооперировались и начали вводить строгие карантинные меры. Местное правительство не собиралось допускать массового заражения по стране. Впоследствии, закрытие страны привело к многочисленным проблемам. К примеру, множество русских туристов буквально застряли на территории государства, и не могли попасть на родину.

Поначалу всё ещё шло довольно гладко, во всяком случае, так говорят официальные сведения, поступающие в интернет. Первую смерть в Непале от коронавирусной инфекции зафиксировали ещё 17 мая. От пневмонии умерла 29-летняя девушка, недавно родившая ребёнка. Вероятно, причиной смерти стало ослабление иммунитета после родов. На данном этапе умерших уже 6 пациентов. Всего заражённых в Непале – 1401. 219 заболевших успешно вылечились. Но не стоит порою доверять официальным сводкам. Непал, как и Китай, склонен скрывать истинное количество заболевших и умерших от Covid-19. Не исключено, что на самом деле ситуация с заражением в этой стране намного хуже, чем кажется.