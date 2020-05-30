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Компания Microsoft приняла решение заменить журналистов роботами, 27 репортеров останутся без работы

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

Компания Microsoft приняла решение заменить журналистов роботами, 27 репортеров останутся без работы

"До чего дошел прогресс, до не виданных чудес"  и теперь система искусственного интеллекта будет писать новости для сайта MSN и браузера Edge. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации издания, IT-компания решила разорвать контракт с новостным британским агентством PA Media. 27 его сотрудников потеряют работу, а вместо живых людей новости будет "ваять" искусственный разум. Именно он будет решать, что интересно читателям, и как подавать информацию.

Официальный представитель Microsoft заявил, что в компании проводят оценку работы «на регулярной основе, и это время от времени может приводить к распределению ресурсов».

БИ

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