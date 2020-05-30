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В Бразилии заражаются почти 30 тысяч человек ежедневно

, 18:14 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Бразилии заражаются почти 30 тысяч человек ежедневно
антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Бразильская статистика побила новый рекорд. Количество ежедневных диагнозов там увеличилось почти до 30 тысяч. Таковы данные ресурса Worldometers.

За минувшие сутки в Бразилии заразились 29 526 человек. Это абсолютный рекорд для страны.

Центр мировой пандемии, похоже, окончательно перешел в Бразилию. Пока статистическое лидерство еще удерживают Соединенные Штаты. На долю этой страны приходится треть всех случаев заболевания коронавирусом. Но Бразилия уже начинает соперничать с этой страной.

Пока в Бразилии насчитывается 468 338 заразившихся. В Соединенных Штатах этот показатель гораздо выше — 1 796 810 человек. Но спустя пару месяцев картина может измениться.

Пару дней назад количество ежедневных диагнозов в Бразилии еще только достигло уровня США. Накануне этот показатель в южноамериканской стране оказался на несколько тысяч выше. Американские врачи диагностировали 25 069 новых случае заражения. Бразильские — 29 526. Но об этом уже говорилось.

Тем временем количество заразившихся во всем мире уже достигло отметки в 6 миллионов человек. Похоже, в масштабах планеты пандемия только усиливается. По крайней мере, в двух ее центрах: в Северной и Южной Америках.

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