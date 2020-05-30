«Это помогает врагам разрушить нашу Родину», Ким Чен Ын запретил подросткам заниматься сексом

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30 мая 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осудил "растущую безнравственность" и подростковый секс. Он также приравнял половые связи к государственной измене, поскольку такое поведение подростков "помогает врагам разрушать наше общество", сообщает издание New York Post.

Он заявил, что во всем виноваты капитализм и китайская порнография, которые развратили подростков. "В последнее время все больше и больше старшеклассников участвуют в безнравственных сексуальных отклонениях, и Центральный комитет Корейской рабочей партии издал директиву, призывающую к решительным мерам против них", - считает лидер КНДР.

Школы и родители также будут нести ответственность за «развратную молодёжь». Для прекращения роста "сексуальной распущенности", Ким Чен Ын приказал школам проверять телефоны или другие устройства учеников на наличие запрещенных материалов и посещений нежелательных сайтов.