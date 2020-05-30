В Индии поймали голубя-шпиона и диверсионную саранчу

Аргументы Недели → В мире 13+

30 мая 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Индийская полиция арестовали голубя, который был пойман на шпионаже. Об этом заявила пограничная служба. А пока идет расследование, индийские телеканалы уже рассказывают о «полчищах боевой саранчи», которую насылают спецслужбы Пакистана.

Подозрительного голубя поймала местная жительница. Птица залетела в дом. Женщина обратила внимание на большое розовое пятно на крыле. На ноге у «шпиона» было кольцо с цифрами.

Это и дало основание для обвинений птицы в участие в шпионской операции. Утверждается, что ее инициировали спецслужбы Пакистана. Подозреваемый был пойман. Сейчас он взят под стражу.

Вообще, птица могла пройти через руки орнитологов, которые изучают маршрут полета голубей. Но местные журналисты ничего странного в «шпионской деятельности» голубя не нашли.

А тем временем, в индийских СМИ уже обвинили в диверсионной работе еще и саранчу. Это заявление прозвучало в телевизионном эфире. Насекомые атаковали посевы. Журналисты обвинили их в диверсии. И утверждают, что саранча была направлена в Индию пакистанскими спецслужбами.

ИНДИЙСКИЙ ВЕДУЩИЙ ОБИНЯЕТ САРАНЧУ В ДИВЕРСИОННОЙ РАБОТЕ НА ПАКИСТАН