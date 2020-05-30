Пока весь мир создает вакцину, Китай уже объявил о победе над COVID-19

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30 мая 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

5,5 миллионов человек по всему миру оказались пораженными вирусом нового типа. Поиском исцеления от опасной заразы занимается 35 лабораторий на разных континентах планеты.

Около сотни разных вакцин в настоящее время находится в разработке, некоторые из них уже проходят испытания. Международные СМИ не перестают освещать гонку вакцин и обсуждают, когда и кто первым получит право на долгожданную прививку. В таком соревновании находится место всему: от искреннего желания поскорее найти исцеление до коммерческой выгоды, сомнительных политтехнологий и откровенного стремления отдельных государств усилить свою роль в мировой геополитике.

Так, о безоговорочной победе над коронавирусом на днях официально объявили участники национального народного конгресса Китая. Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, правительство КНР не стало заявлять конкретные цели производственного роста на этот год. Пекин сейчас больше волнуют возможные американские санкции из-за утаивания информации об опасности коронавируса, а также демократическая оппозиция Гонконга.

Лидером среди стран, с самым большим числом заболевших COVID-19 остаются США. Россия несколько дней назад, к счастью, уступила второе место Бразилии.

Латинскую Америку все чаще называют новым эпицентром заражений COVID-19. Число инфицированных там ежедневно растет и, судя по динамике такого роста, страны континента только на пути к пику эпидемии. Многие государства Центральной и Южной Америки ввели жесткие карантинные меры, чего не скажешь про Бразилию. Министры здравоохранения этой страны уходят в отставку один за другим, а президент Болсонару по-прежнему принижает опасность болезни и регулярно собирает митинги своих сторонников.

В Британии, тем временем, ближайший соратник премьер-министра Доминик Каммингс посчитал, что общенациональный карантин ему не указ. Ранее он активно ратовал за ввод строгих ограничительных мер в королевстве, а теперь сам же их нарушил. Общество и СМИ негодуют, премьер Борис Джонсон пытается его оправдать.

В Новой Зеландии от темы коронавируса недавно отвлеклись. Премьер-министр этой страны Джасинда Ардерн, которую называют «железной леди», проявила стальную выдержку, выступив в прямом телеэфире во время землетрясения. Интервью получилось «потрясным».