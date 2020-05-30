В США жгут и грабят здания, протест выходит из-под контроля

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30 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Видео с тем, как в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда душит коленом полицейский Дерек Шовин, облетело весь мир. Служители правопорядка заявили, что погибший воспрепятствовал аресту, однако записи с камеры наблюдения ближайшего магазина показали, что Флойд не сопротивлялся. Факт полицейской жестокости и превышения полномочий сомнений практически не вызывает.

За 19 лет службы полицейский Дерек Шовин трижды участвовал в перестрелках и один раз убил человека. Было ли новое убийство проявлением расовой нетерпимости, пока сказать сложно.

Случай с Джорджем Флойдом ставят в один ряд с другими громкими происшествиями. Например, 13 марта в штате Кентукки была убита 26-летняя Бреонна Тейлор, техник скорой медицинской помощи. Полицейские выстрелили в нее восемь раз после того, как ворвались в ее дом по ошибке. По мнению адвокатов семьи Бреонны, они перепутали адрес. Вообще убийства на расовой почве, или представленные такими, происходят в США довольно часто.

Сразу же после убийства Джорджа Флойда начались протесты. Поначалу они были мирными, но постепенно все стало выходить из-под контроля. Каждую ночь, начиная с понедельника, в Миннеаполисе жгут и грабят здания, в первую очередь - магазины и склады, в том числе, принадлежащие представителям меньшинств! Это может говорить о том, что грабителям и поджигателям просто нравится грабить и поджигать, а социальный протест тут далеко не на первом месте или вообще ни при чем.

Справедливого разбирательства в отношении полицейских потребовали уже из Белого Дома. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в среду заявил о выдвижении уголовного обвинения против Дерека Шовина, который убил Джорджа Флойда. Всех четверых копов, бывших на месте происшествия, уволили уже во вторник.

Губернатор Миннесоты Тим Вольц ввел в Миннеаполис войска национальной гвардии.

«Нынешние расовые беспорядки, скорее всего, закончатся так же, как и другие: множеством потерпевших, миллионными убытками и усилением взаимной неприязни. Проблемы расизма и полицейской жестокости не решить коктейлями Молотова. Для этого нужны законы, суды и мирные демонстрации, чтобы в итоге изменить представления о нормах поведения у следующих поколений. Потому что переделать людей, уже имеющих расистские взгляды, обычно не удается», - считает политолог-американист Виталий Шкляров.

К протестам в Миннеаполисе присоединились другие города – Чикаго, Лос-Анджелес, Мемфис. Представителей возмущенной общественности, вышедших сейчас на улицы в США можно условно разделить на три типа. Первые выступают с мирными протестами и хотят наказания виновных и прекращения расовой дискриминации со стороны полицейских. Вторые - в ярости и хотят отомстить любым людям в полицейской форме. Они используют ту же риторику коллективной ответственности, что и расисты, и это едва ли может быть оправдано. Третий тип протестующих - гопники. Им просто интересно грабить и беспредельничать. Очевидно, что поджоги и погромы не добавляют очков борцам с расизмом – скорее, наоборот, выставляют протестующих в неприглядном свете.

Масла в огонь в происходящем в США добавили и экономические трудности, вызванные пандемией. В людях накопилось много агрессии, что, тем не менее, ни в коем случае не должно быть поводом для применения насилия.