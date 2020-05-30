Министр здравоохранения Польши : это ещё не конец эпидемии​

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30 мая 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Covid-19 уже давно начал своё отступление с европейских территорий.

Сейчас он постепенно убывает из Польши, где ещё ранее свирепствовали паника и антиправительственные настроения. На пресс-конференции в Варшаве, прошедшей в 20-х числах мая, премьер-министр Матеуш Моравецкий официально объявлял об улучшении положения с «ковидом». По его словам, ситуация уже стабилизировалась и можно спокойно думать об отмене дальнейших ограничений. С 30 мая, то есть с сегодняшнего дня, люди могут не носить маски, если соблюдается дистанция в два метра. С 6 июня откроются кинотеатры, филармонии и концертные залы. Страна начнёт свой быстрый путь к возвращению на прежний уровень. Вот только на дискотеки никому ходить не получится, так как их закрытие продлится на неопределённое время.

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский одобрил введённые смягчения карантина, но всё же призвал гражданам поостеречься. Ведь вирус ещё не побеждён, а количество заражённых потихоньку увеличивается. «Это ещё не конец эпидемии» - заявил министр, «Мы не должны проявлять беспечность». На сегодня в Польше всё ещё выявляются инфицированные коронавирусом. 23 376 человек всё ещё заражены Covid-19. Больше 1000 пациентов не смогли справиться с вирусом. Но всё же растёт и число выздоровевших. Количество исцелённых на территории Польши уже больше 11 000 человек.