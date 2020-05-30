«Фараон» Эритреи: жестокое средневековье в современной Африке​

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30 мая 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Царизм в самых худших проявлениях вполне можно назвать психическим заболеванием. Особенно эта болезнь популярна в африканских государствах.

В Эритрее уже давно свирепствуют деспотия и тиранический режим, а правящий монарх – не кто иной, как психически больной человек, которому нужна срочная госпитализация в стационаре. Он стоит у власти с 1993 года. Но как же он дошёл до этого? Неужто его выбрал народ Эритреи? Как всегда и бывает, нередко жестокими деспотами становятся народные герои и освободители, ранее восхваляющие свободу и демократию.

Исайяс Афеверки как раз и был подобным вождём, боровшимся вместе с соотечественниками за независимость Эритреи. Поначалу Исайяс воевал с режимом «живого бога-джа» Хайле Селласие. Сепаратистом он стал с 1967 года, когда Эритреи как таковой и не существовало, а вместо неё была огромная Эфиопская империя. Афеверки проходил военную подготовку в Китае во времена Мао Цзэдуна. Он многого понабрался от «людоедских» режимов, и вероятно решил для себя во что бы то ни стало добиться власти в будущем. В 1977 году Эфиопская империя была ликвидирована, а в стране провозгласили республику. Исайяс был сторонником режима генерала Мариаму, уничтожившего императорскую власть. Но затем между двумя «отчаянными революционерами» возникли споры, и Афеверки действовал уже против бывшего соратника.

В 1991 году в Эфиопии произошёл новый переворот, и провинция Эритрея фактически оказалась независимой. Тут-то Исайяс подсуетился, и ещё ближе продвинулся к своей заметной мечте об абсолютной власти. В том же году военачальник объявил о создании Временного Правительства Эритреи, которое контролировал он сам вместе с друзьями и сторонниками. 24 мая 1993 года после двух лет противостояния с Эфиопией Исайяс Афеверки был избран первым президентом республики Эритреи. Уже в 1997 году власть диктатора окрепла, и он полностью отменил президентские выборы, тем самым превратившись в нового самодержца. В 2001 году он ужесточил многие законы и запретил местную прессу. К тому времени Исайяс уже представлял собой настоящего самодержавного монарха в стиле древних времён. Афеверки по праву можно назвать «Эритрейским фараоном», так как многие элементы системы его правления очень напоминают Древний Египет времён Рамзеса II.

Сейчас Эфиопия – одна из самых страшных стран всего мира. Из неё люди бегут тысячами. Уровень жизни в этой державе просто невозможен для человека. В закрытой и заблокированной стране отсутствует свобода слова, запрещены даже намёки на демократию. Полицейские могут спокойно пытать и уродовать нарушителей за малейшие проступки. Смертная казнь здесь вполне обыденное явление. Люди живут в ужасающей нищете, не зная, каким будет их завтрашний день. У руля стоит жестокий и беспощадный «фараон», порабощающий свой народ и строящий свою власть на армии. Ведь служба в армии на территории Эритреи не имеет срока. Естественно говорить о каких-то правах и свободах не приходится вообще. В этой стране даже не знают, что такое «конвенция о правах человека», не говоря уже о чём-то ином. Афеверки планирует властвовать над Эритреей до самой кончины. Не исключено, что после его смерти новым «фараоном» станет кто-то из его сыновей или ближайших родственников.