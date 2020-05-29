Тунис оправился от инфекции «ковида» и вернулся в прежнюю жизнь

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29 мая 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Наилучшие результаты в борьбе с коронавирусом показала республика Тунис, небольшая североафриканская держава.

Во всяком случае так говорят официальные данные, распространяемые правительством страны. С 25 числа там не зафиксировано ни одного случая заражения. По словам местных властей, COVID-19 был побеждён эффективно. Ведь любые промедление и халатность могли привести к фатальным последствиям. В недалёкой Италии ничегонеделанье среди жителей и властей, спустивших ситуацию на «авось», привело к катастрофе и массовой смертности. В Тунисе всё прошло благополучно. Медики выдержали испытания «ковидом» и вышли из войны победителями.



Режим самоизоляции в Тунисе был снят ещё 4 мая. С начала июня уже будут открываться все отели, а к концу первого месяца лета возобновиться туризм. Однако некоторые карантинные меры всё-таки сохранятся. Осторожность не помешает никогда, особенно в плане «ковида». Страна уже сейчас почти на 80% вернулась к прежней жизни. Совсем скоро от коронавирусной беды там и следа не останется. Правительство благодарит всех медиков и учёных за эффективную помощь в борьбе с инфекцией. На сегодня в Тунисе 1071 пациент с коронавирусным заражением. 946 человек уже успешно вылечились и вернулись к нормальной жизни. 48 заболевших погибли от осложнений.