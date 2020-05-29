Эпидемия ​ в Сербии : помощь России и открытие границ​

Аргументы Недели → В мире 13+

29 мая 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё недавно Сербия была охвачена паникой ввиду распространения Covid-19. По всей стране были объявлены карантинные меры.

Правительство ввело комендантский час и усилило контроль за соблюдением мер безопасности. Теории и гипотезы о происхождении вируса обсуждали повсюду. Одни считали, что это супероружие США, вспоминая при этом Косовскую войну. Другие говорили про природное явление или продукт террористических разработок. Сербия обращалась и за помощью к России. Президент Путин охотно согласился поддержать своего соратника Александра Вучича и прислал необходимую помощь вместе с отечественными вирусологами. Сейчас коронавирусная ситуация в Сербии кардинально улучшается. С 22 мая уже был разрешён въезд на территорию страны без строгих ограничений.

Можно сказать, что Сербия прекрасно справилась с катастрофой. Сейчас заражённых там 11 300 человек. 6438 заболевших успешно вылечилось от инфекции. Итальянского сценария здесь так и не повторилось. Экономические потери хоть и случились в плане авиаотрасли, но по словам министра транспорта Зораны Михайлович, общая ситуация обещает улучшиться уже к концу этого года. Covid-19 по-своему укрепил отношения между Сербией и Россией. Согласно официальным данным, Александр Вучич считает Путина своим верным и надёжным союзником. Он собирается приехать 24 июня в Москву на Парад в честь Победы над фашизмом.