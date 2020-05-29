Между небом и терриконами: когда россияне-обменники вернутся из ДНР в Россию?

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29 мая 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: соцсети

Граждане РФ, обменянные в декабре прошлого года с Украины в ДНР, до сих пор не могут получить документы, и, как следствие, вернуться в Россию. «Аргументы недели» пообщались с обменниками с целью разобраться, что происходит на бюрократическом фронте Республики.

Указом Главы ДНР от 19 мая 2020 года утверждены особенности идентификации физлиц на территории ДНР. Документом, в частности, устанавливается, что на территории Республики принимается адресная справка со сроком действия до 6 месяцев, выданная терподразделениями Миграционной службы МВД ДНР, для идентификации личности в случаях отсутствия документа, удостоверяющего личность, недействительности паспорта гражданина Украины и прочее. Увы, но этот Указ обошёл стороной граждан России, перемещённых сюда в результате обмена 29 декабря 2019 года. Таковых, напомним, было семеро: двоим как-то удалось покинуть пределы ДНР, двое приняли решение остаться, а вот трое находятся между небом и терриконами.

Обмен-2019 на КПВВ «Горловка», фото автора

За 5 месяцев украинской части обменной группы худо-бедно выданы адресные справки, по которым они могут хотя бы работать. Что же касается россиян, то они не получили ни единого легализующего документа, что не позволяет оформиться на работу и получить соцвыплаты. Проще говоря, «обменяшки» сидят без документов и денег: люди как бы есть, но в одночасье их как бы нет. По сути, защитить их права входит в компетенцию Аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, но, по словам обменянных, из общения с представителем выяснилось, что их функция - посредничество в получении гуманитарной помощи от Красного Креста. Таким образом, вопрос с адресными справками и удостоверениями о незаконном удержании на территории государства Украина (удостоверение военнопленного) остаётся нерешённым. К слову, застрявшие в общежитии Горловки провели немало лет в застенках украинских тюрем.

«Просим принять меры по защите интересов граждан РФ, находящихся в результате обмена, прошедшего 29.12.2019 года между Украиной и ЛДНР, на территории ДНР», - обратились они в ряд российских ведомств.

«Саботаж выдачи удостоверения военнопленного со стороны ДНР не даёт возможности гражданам России легализоваться на территории Республики и закрепить статус военнопленного, а также получить соцвыплаты для выезда на территорию своей страны. Мы находимся в бедственном положении - без финансовых средств и возможности попасть в РФ. Просим оказать содействие и вывезти группу российских граждан с территории ДНР в Россию по месту нахождения наших родных: Кусакина Василия Александровича, 1976 г.р.,- в Белгородскую область; Бусыгина Анатолия Владимировича, 1984 г.р., - в Тюмень; Чубарову Ларису Викторовну, 1969 г.р., - в Хабаровск», - сказано в обращении. Отметим, что после апрельского обмена в их «подвешенную» компанию добавился ещё один гражданин России - крымчанин Дмитрий Якоб. Для прояснения ситуации «АН» обратились к Ларисе Чубаровой.

Лариса Чубарова

- Лариса, как относится к вам администрация прифронтовой Горловки?

- Нам действительно повезло в том, что нас разместили в Горловке! С первого дня пребывания администрация города окружила нас вниманием и заботой. Именно благодаря ей, украинская часть обменной группы получила адресные справки, так как было принято решение зарегистрировать группу в «резиновом» общежитии. Любые вопросы, находящиеся в их компетенции, всегда решались оперативно и доброжелательно. К сожалению, выдача нам удостоверений военнопленного, которые решили бы вопрос документирования, не входит в компетенцию горадминистрации, иначе этот вопрос был бы решён.

- Почему россиянам не выданы эти адресные справки?

- Потому, что на территории ДНР, мы, оказывается, являемся иностранными гражданами, и для получения нами адресной справки в пакет документов должно входить удостоверение военнопленного, которое и является камнем преткновения. В случае с россиянами - в контексте получения адресных справок, а в случае с украинской группой обмена - в невозможности подать пакет документов на получение паспорта ДНР. 10 апреля этого года Указом Главы ДНР был утверждён порядок оформления и выдачи этих удостоверений. Указ принят, но воз и ныне там. Ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки! Наши неоднократные обращения во все инстанции, в частности, в Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР, ни к чему не привели. Пустые обещания, введение нас в заблуждение, подача разным участникам обменной группы противоречивых разъяснений ситуации с задержкой выдачи удостоверений приводит нас в замешательство. Скажу больше: отдельные сотрудники Аппарата пытались путём запугивания и шантажа даже оказывать на нас давление! Нам было заявлено, что нас будут штрафовать за незаконное нахождение на территории ДНР, что мы, как иностранные граждане, обязаны каждые 90 дней пересекать границу между ДНР и Россией. Но при отсутствии документов, да ещё и при карантине, это же невозможно!

Лариса Чубарова и Василий Кусакин

- У вас есть на руках паспорта РФ? Если да, то разве по ним нельзя пересечь границу без удостоверения военнопленного?

- По факту у меня и Бусыгина документов нет: мой загранпаспорт просроченный, а у него есть только ксерокопия паспорта. У Кусакина паспорт есть, но нет разрешения на выезд от МГБ. Якоб без паспорта РФ. Вопрос в том, что это удостоверение подтверждает участие в обмене и является доказательством в суде. Я, например, собираюсь подавать иск против Украины в ЕСПЧ, у меня собрано большое количество материала. Также это удостоверение предоставляет право на получение льгот и соцпомощи, что в нашем случае тоже немаловажно.

- Вы обращались в ряд российских ведомств, там обещали как-то помочь?

- Я везде отправила обращения. У омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, к примеру, сказали, что начинают решать проблему, но мы должны понимать: это длительный процесс. Я нахожусь на связи с российским консулом из Харькова, но на территории непризнанных республик у них нет правовых механизмов, а лишь неформальные решения. А ещё мы ведём в соцсетях паблик «Обмен-2019». Прочитав в нём нашу просьбу об эвакуации в РФ, ко мне обратился россиянин Шамиль Мулиев из Казани, обменянный в ЛНР. Он тоже не имеет документов и просит присоединить его к нашей группе!

Анатолий Бусыгин и Дмитрий Якоб

- На какие средства живёте, вернее, выживаете?

- Выживаем исключительно за счёт родственников, добрых людей и, конечно же, неравнодушных жителей Горловки - они удивительные! Проживая на переднем крае обороны, горловчане постоянно выделяют из своих скромных запасов консервацию, одежду, книги... Ранее нам помогали и волонтёры, но по причине карантина эта помощь сошла на нет. Вообще, мы взрослые люди, и у нас вполне естественное желание вернуться к нормальной жизни, чтобы самим себя содержать. Но пока, как видите, не получается…

«На мой взгляд, делами россиян, оказавшихся в ДНР после обмена, должен заниматься МИД РФ. Территория ДНР - это не недоступные земли Африки, охваченные восстаниями, или оккупированные террористами регионы Сирии. У МИД РФ достаточно рычагов, чтобы повлиять на власти ДНР, которые выдают необходимые справки. В конце концов, можно было просто передать на Донбасс восстановленные паспорта бывшим пленным россиянам, чтобы они не чувствовали себя беспаспортными бродягами», - прокомментировала «АН» председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.

Лариса Шеслер

Стоит подчеркнуть, что есть постановление Правительства РФ от 31 мая 2010 года «Об утверждении положения о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам России, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию». Так вот: в соответствии с этим положением у каждого, кто оказался в затруднительной ситуации, есть право на такую помощь.

«Вопрос перевода денег в Донецк при надлежащем желании вполне решаем. Сейчас, в соответствии с решениями российского правительства, тысячам россиян, застрявшим из-за коронавируса за границей, выдаётся денежная помощь в размере 2500 рублей в сутки. Её начал оказывать Сбербанк России. Только за один день он сделал перечисления 400 российским туристам! Здесь же речь идёт о помощи всего лишь четверым гражданам, причём, они не загорали на пляжах Таиланда, а сидели в тюрьмах Украины. И помощь, которую им нужно оказать для того, чтобы они могли вернуться домой, несоизмеримо меньше», - отметила Лариса Шеслер.