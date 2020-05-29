Британцы со следующей недели смогут собираться группами до шести человек

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29 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

полицейские в Лондоне, Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон днем в пятницу, 29 мая, сообщил радостную для жителей страны новость. В скором времени британцам позволят собираться в группы до шести человек.

Уже со следующей недели власти Великобритании отменят запрет на проведение времени в группах. Это означает, что члены одной семьи и друзья смогут начать встречаться. Джонсон подчеркнул, что это долгожданный и радостный момент для многих жителей Британии.

Премьер, однако, уточнил, что борьба с пандемией COVID-19 не завершена, поэтому людям следует соблюдать социальную дистанцию и быть осторожными.