Публицист: одобренный Украиной меморандум о поставках СПГ из США показал зависимость Киева от Вашингтона

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29 мая 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

подпись документа, pixabay.com

Президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов заявил, что Украина обменяла национальные интересы и свой последний ценный актив на американский СПГ.

По словам эксперта, одобренный Киевом меморандум о поставках сжиженного природного газа из Соединенных Штатов является конъюнктурным решением, показавшим полную зависимость Украины от Вашингтона в сфере энергобезопасности.

Алексей Анпилогов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что планы Киева по получению СПГ в настоящий момент базируются на приобретении ресурса через третьи страны – в первую очередь через Польшу.

Специалист уточнил, что украинская сторона планирует получать от США около 275 млн кубометров газа в год. Он заметил, что сейчас с учетом всех падений Украина потребляет около 30 млрд кубометров газа ежегодно, однако впоследствии необходимое для страны количество СПГ может увеличиться. Анпилогов заметил, что Киев будет получать сжиженный природный газ через чужую территорию "в смешных количествах". Кроме того, он указал на то, что американский газ фактически является неконкурентоспособным.

Эксперт заметил, что Украина подписала контракт на поставку СПГ на 20 лет, однако не исключено, что в будущем газ будет стоить значительно дороже, чем сейчас. Именно поэтому возникает вопрос, является ли решение украинских властей приобрести СПГ в Америке политическим, или экономическим шагом.

Алексей Анпилогов обратил внимание на то, что Украина, как зависимая от США страна, приняла вынужденное и неправильное решение. По его мнению, если бы Киев руководствовался национальными интересами, о которых он "постоянно любит говорить", то наиболее разумным подходом стало бы создание консорциума.