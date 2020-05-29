Кельтиберы современной Испании. Баски до сих пор представляют собой весьма таинственную обособленную группу

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29 мая 2020, 02:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Баскская народность обитает на территории Испании до сих пор. Но тайна их происхождения даже в нынешние дни не раскрыта общественности.

Их язык считается одним из древнейших на территории Пиренеев. Считается, что Баски – это прямые потомки кельтиберийского населения полуострова. Задолго до прихода римлян здесь уже жили люди, создававшие свои многочисленные государства. Это были далеко не дикие племена варваров, а вполне цивилизованные народности со своими устоями и обычаями. Они нередко выступали союзниками Карфагенской республики, создавшей несколько колоний на Пиренеях. Кельтиберийские войска охотно пополняли легендарные армии Ганнибала, едва не положившего конец Римской республики.

Но времена изменились. Карфаген пал, и кельтиберы оказались под ударами римских легионов. Уже к I веку до нашей эры Испания была покорена. Однако римляне не устраивали здесь никаких геноцидов. Местные жители поначалу сопротивлялись, но уже потом принимали романизацию. Ассимиляция происходила довольно быстро, и уже к началу нашей эры среди виднейших римских военачальников было полно иберийцев. Со временем испаноязычным народностям даже удалось поставить своих императоров на трон Вечного города. После падения Римской империи, кельтиберы, уже будучи иберо-романами, предпринимали попытки создания своих государств, однако все они были неудачными. Испанию захватили вестготы, основав там могущественное королевство. Баски же проживали в те времена не только в так называемой Стране Басков (или Наварре), но и даже в землях Южной Франции близ Аквитании.



Баски были известны и как легендарные убийцы рыцаря Роланда. Иберо-романцы нанесли жестокое поражение силам Карла Великого, убив одного из его виднейших полководцев. Со временем они были подчинены арабским халифам, а позднее и новым королям. Наибольшая численность басков преобладала в королевстве Наварра со столицей в Памплоне. Потом они вошли в состав Испании и Франции. Но долгие годы эти народы сохраняли свою уникальность, исконные обычаи и собственный язык. Уже во времена Франсиско Франко они подвергались всевозможным гонениям и репрессиям со стороны властей. Франко напрочь запретил баскам даже думать о независимости. И они начали жестокую войну с испанцами. Была сформирована организация ЭТА, рассчитывающая на противодействию властям Мадрида.

На сегодня баски – основные обитатели области Страны Басков. Их сепаратизм уже сошёл на нет, а желания о независимости поутихли. Но всё же некоторые из них всё ещё не забыли про тиранию, устроенную генералом Франко. Не забылись и про расстрелы. До сих пор существуют тайные сообщества, рассчитывающие на возможное провозглашение независимости Баскского народа от Испании. Правительство Мадрида опасается таких сообществ и безжалостно с ними борется.