«Еретики, но убивать их мы не будем». Зороастризм в диктаторском Иране не подвергается массовому преследованию

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29 мая 2020, 00:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Зороастрийцы веками подвергались всевозможным гонениям на территории Ирана и Ирака.

Ведь мусульманские радикальные властители совсем не терпели иноверцев. Древние зороастрийцы несли угрозу для исламского общества. По мнению многих халифов и падишахов они являлись пережитками прошлого, которое должно навечно уйти в небытие. Ведь сама их религия напоминала о древней Сасанидской державе, в своё время отчаянно противостоявшей арабскому вторжению. Вера в Ахура-Мазда, верховное вселенское божество, и огнепоклонничество считалось для мусульман языческими проявлениями. Относительное спокойствие для зороастрийцев наступило лишь только с воцарением династии Пехлеви.

В нынешние времена Иран находится под гнётом теократической деспотии последователей Рухоллаха Хомейни. Аятоллы и их пособники управляют страной уже многие десятилетия. Деспотия, устроенная тиранами-шиитами, достигла небывалых масштабов при аятолле Хомейни. И сейчас почти ничего не изменилось. Вот только зороастрийцев в Иране по официальным данным уже не преследуют и не убивают на каждом шагу. После Исламской революции встал вопрос о дальнейшем будущем для тех, кто исповедует древнейшую религию Персии. По новым законам один из представителей этой веры обязан входить в Великий Меджлис (парламент) Исламской республики Иран. Зороастрийцы официально входят в состав религиозных меньшинств этой страны. Гонениям они не подвергаются, хотя отдельные вспышки ненависти и случаются среди местного населения. Им разрешено строить свои храмы и проводить необходимые ритуалы.

Основная обитель зороастризма – город Йезд. Это поселение считается духовным центром для «истинно благоверных» сторонников Ахура-Мазда и Вечного Огня. Там до сих пор сохраняются деревни, живущие по заповедям Зороастра. Приверженцы данной религии есть и в Тегеране, главной столице бывшей Персии. В общей сложности количество исповедующих зороастризм на территории Ирана доходит до 50 000 человек.