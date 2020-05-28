Либо улучшение, либо от нас просто всё скрывают. Загадочная коронавирусная ситуация в Катаре

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28 мая 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Буквально сегодня президент Владимир Путин созванивался с эмиром Катара по поводу коронавирусной ситуации. Они обсудили дальнейшее сотрудничество между странами, а также непосредственную борьбу с инфекцией.

Министерства здравоохранения обеих стран обязались наладить дальнейшую кооперацию друг с другом. В Катаре на данный момент крайне загадочная ситуация с Covid-19. На сегодня в этой стране 50 914 заражённых. 15 399 по официальным сводкам успешно вылечились от болезней. Умерло всего 33 пациента. В основном заболевания проходят в лёгкой или бессимптомной форме.

19 мая этого года Катар ужесточил ограничения на своей территории, связанные с распространением вируса. Кроме аптек и продуктовых магазинов, все остальные учреждения были закрыты. Полиция начала усиленное патрулирование городов. Всех жителей страны заставили установить на смартфоны специальное приложение, отслеживающее общее число заражённых. Но официальным сведениям не стоит доверять полностью, ведь они нередко составляются по запросам правителей. На деле же ситуация с болезнью может быть совершенно иная, отличная от того, что рассказывают нам местные СМИ.