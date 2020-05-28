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Китай направит авианосцы к берегам Тайваня по худшему сценарию

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Китай направит авианосцы к берегам Тайваня по худшему сценарию


Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с генералитетом армии и приказал готовиться к «худшему сценарию во внешней политике». Такое заявление было сделано на фоне ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. В Совете по международным делам США в ответ на это указали, что в течение ближайших нескольких лет между государствами возможно военное столкновение.

Представитель Министерства обороны Китая У Цянь заявил, что самой серьёзной проблемой для государства на сегодняшний день являются действия сепаратистов Тайваня. Они заинтересованы в разрыве отношений острова с материком. В результате этого Китай принял решение отправить к берегам Тайваня авианосные группы.

Американские аналитики считают, что усиление военной риторики КНР может быть вызвано не только усилением обороны Тайваня, но и ухудшением положение в Гонконге. Руководство Китая пытается показать, что оно готово к решительным действиям.

Деградация отношений с США заставляет китайское правительство проводить военные учения близ своих берегов намного чаще, чем это было ранее. Оценивая риск возможного инцидента в Тайване, переброска военных сил КНР является определённой гарантией сохранения стабильности в регионе. Если Пекин не допустит американские силы к берегам Тайваня, то внутренняя политика Китая не пострадает.

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