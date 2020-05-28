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Не сработало. Коронавирусная ситуация в Швеции ухудшилась

, 15:27 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Не сработало. Коронавирусная ситуация в Швеции ухудшилась
фото: соцсети

Швеция была одной из стран, которая едва ли не отрицала само существование коронавируса, списывая всё на «обыденный грипп».

Когда в Италии каждый день умирали тысячи людей, в Швеции спокойно ходили по улицам и распивали спиртные напитки. Собрания группами никто не отменял. На полный карантин в стране никто не согласился. Местные жители восприняли саму идею об изоляции в штыки. Правительство встало на их сторону и не ввело необходимых ограничений. Народ доверился своему правительству и его обещаниям по поводу лучшего исхода. Но всё пошло совсем не по плану. Страна вот-вот пойдёт по американскому сценарию.

Сейчас в Швеции 35 088 человек, заражённых коронавирусной инфекцией. Выздоровевших ещё очень мало. Их число не доходит и до 4500. Зато растёт количество умерших, и их уже 4220 человек. В основном умирают очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Помимо коронавирусных проблем добавились и сложности с экономикой. Уровень безработицы увеличился почти до 8%. Профсозы уже поднимают эту проблему на совещаниях. По словам экспертов, Швеции грозит худший экономический кризис со времён Второй Мировой. Но местные эпидемиологи всё же сохраняют оптимизм и надеются, что вирус пойдёт на спад уже в июне.

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