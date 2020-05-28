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Дмитрий Гордон: после того, что сказали Поклонская и Гиркин, любовь к «русскому миру» может возникнуть только у идиотов

, 14:45 [ «Аргументы Недели», ]

Дмитрий Гордон: после того, что сказали Поклонская и Гиркин, любовь к «русскому миру» может возникнуть только у идиотов
Дмитрий Гордон, фото: соцсети

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал подробности о нашумевших интервью с Игорем Стрелковым (Гиркиным) и Натальей Поклонской.

Журналист сообщил, что уже по ходу трансляции разговора со Стрелковым его офис подвергся нападению граждан Украины с антироссийскими настроениями.

«Этим интервью я хотел показать: смотрите, вот гражданин Российской Федерации Игорь Гиркин, полковник СБ. Приходит на территорию суверенной страны - Украины с отрядом людей, вооружённых до зубов, захватывают один город за другим - сначала Славинск, потом вообще Донецк, миллионник. Смотрите, - эти люди не являются гражданами Украины, там же их было огромное количество, граждан России. Поэтому для меня главное в этом интервью - показать всему думающему миру звериный оскал русского мира - показать, как Российская Федерация в лице ее власти ворвалась на территорию суверенной страны, Украины», - рассказал Гордон.

Журналист заявил, что записи его интервью с Гиркиным и Поклонской переданы компетентными органами Украины в Гаагу и что, по сообщению официального представителя прокуратуры Нидерландов, эти данные будут приобщены к расследованию и суду. При этом Гордон отмечает, что он не работает на спецслужбы Украины, а лишь выполняет свой профессиональный долг.

«После того, что сказали Поклонская и Гиркин, думаю, любовь к «русскому миру» может возникнуть только у клинических идиотов, потому что они наглядно продемонстрировали, как одна сторона собиралась захватить другую. И когда Гиркин говорит, как он собирался захватить кучу областей, и называет какие, и дойти до Киева, когда он рассказывает, как он давал приказы о расстреле украинцев, которые являлись украинскими патриотами и противостояли этому захвату своей страны, - ну, какие могут возникнуть симпатии к «русскому миру»? Никаких», - считает украинский журналист.

События, происходящие на востоке Украины, Гордон однозначно расценивает как военные действия между двумя странами:

«Я считаю, что сегодня в Украине война. Война с Российской Федерацией, которая не названа войной, потому что Петру Алексеевичу [Порошенко] просто надо было делать свой бизнес в Липецке, и поэтому он этого не сделал в свое время».

Дмитрий Гордон отмечает, что не имеет ничего против российского народа, называя Россию врагом:

«Вы знаете, я разделяю народы и руководителей. Для меня русские и россияне это братские народы. И я об этом говорю во всеуслышание и не стесняюсь того, что так говорю, потому что я так думаю. Я вообще всегда говорю то, что я думаю. Но государство Россия для меня враг. Путин для меня враг. Российская властная верхушка для меня враги».

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