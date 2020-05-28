В ВОЗ объяснили, от чего зависит развитие ситуации с COVID-19

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28 мая 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в четверг в рамках брифинга рассказал, от чего будет зависеть дальнейшее развитие пандемии коронавируса нового типа.

По словам Клюге, распространение COVID-19 в условиях снятия некоторых ограничений и в период хорошей погоды будет находиться в прямой зависимости от ответственного поведения людей. Он отметил, что жителям разных стран необходимо научиться жить в новой реальноости, где существует коронавирус, но нет вакцины от него.

Ханс Клюге обратил внимание на то, что любое место, где люди находятся в непосредственной близости друг от друга, делятся напитками и едой, представляет опасность. Именно поэтому всем следует быть внимательными и осторожными, а также прислушиваться к рекомендациям национальных властей.