В Узбекистане судят чиновников и госслужащих за шпионаж в пользу России

Аргументы Недели → В мире 13+

28 мая 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Военный суд Республики Узбекистан приговорил к 12 годам колонии Рафика Сайфулина - бывшего руководителя Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте страны. Заседание суда носило закрытый характер, поэтому никаких подробней неизвестно. В Генеральной прокуратуре также отказались комментировать подробности судебного дела.



При этом в органах внутренних дел указали, что Сайфулин обвинялся в «шпионаже в пользу России» и разглашении информации, являющейся государственной тайной. В аналитических работах учёный неоднократно писал, что Узбекистану следует как можно дальше отдаляться от Запада и сближаться с Россией. Зависимость от Запада может нанести государству большой вред.



В Ташкенте уже не первый раз судят высокопоставленных лиц за государственную измену. В марте к реальному сроку был приговорён корреспондент газеты «Патриот» Министерства обороны республики Владимир Калошин. В совершении такого же преступления обвиняется бывший начальник Объединённого штаба вооружённых сил страны Акбар Ярбабаев.



Закрытые суды в последнее время - довольно частое явление в Узбекистане. В разглашении государственной тайны и шпионаже обвиняются десять сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства обороны республики.



