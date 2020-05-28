Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Узбекистане судят чиновников и госслужащих за шпионаж в пользу России

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Узбекистане судят чиновников и госслужащих за шпионаж в пользу России

Военный суд Республики Узбекистан приговорил к 12 годам колонии Рафика Сайфулина - бывшего руководителя Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте страны. Заседание суда носило закрытый характер, поэтому никаких подробней неизвестно. В Генеральной прокуратуре также отказались комментировать подробности судебного дела.

При этом в органах внутренних дел указали, что Сайфулин обвинялся в «шпионаже в пользу России» и разглашении информации, являющейся государственной тайной. В аналитических работах учёный неоднократно писал, что Узбекистану следует как можно дальше отдаляться от Запада и сближаться с Россией. Зависимость от Запада может нанести государству большой вред.

В Ташкенте уже не первый раз судят высокопоставленных лиц за государственную измену. В марте к реальному сроку был приговорён корреспондент газеты «Патриот» Министерства обороны республики Владимир Калошин. В совершении такого же преступления обвиняется бывший начальник Объединённого штаба вооружённых сил страны Акбар Ярбабаев.

Закрытые суды в последнее время - довольно частое явление в Узбекистане. В разглашении государственной тайны и шпионаже обвиняются десять сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства обороны республики.

ПВ

Общество

Определено возможное направление ядерного удара России по США в случае войны

Определено возможное направление ядерного удара России по США в случае войны

Арктический регион будет играть важную роль в случае ядерного конфликта между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. С таким заявлением выступил Михаил Александров, отечественный военный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью